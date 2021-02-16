"التموين": ضبط مصنع ميلامين بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات على المخابز ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين والأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه بمحافظة الدقهلية تم ضبط مصنع ميلامين بدون ترخيص ولا سجل صناعي بناحية ميت مزاح، حيث تم التحفظ على 1875 كيلوجرامًا من مادة اليوريا المحظور استخدامها في مواد المائدة.

وأضافت أنه تم التحفظ على ٣٠٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٣٨ طبقًا بإجمالي 400ر11 ألف طبق، و10 آلاف باغة لمبه ٩ وات، و15 ألف باغة لمبه ١٢ وات، و11 ألف جسم لمبه، بالإضافة إلى 40 ألف كعب ودواية لمبه.

وأوضحت أنه بمحافظة الغربية تم تحرير 18 محضرًا تنوعت ما بين "9 محاضر مواصفات مخابز، و5 محاضر موازين، بالإضافة إلى محضرين تصرف في جزء من حصة الدقيق، ومحضر توقف بدون إذن مسبق من المديرية"، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم قانونيًا.