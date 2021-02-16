وزير التنمية المحلية عن منظومة المخلفات: نستهدف تحقيق رضا المواطن

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة" بالمحافظات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأكد اللواء محمود شعراوي، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع المصري من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقاً للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية وتشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والمدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقالب العشوائية والتي تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

وشدد شعراوي، على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

وأكد شعراوي، على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة للمنظومة والتي تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة .

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعداد جدول زمنى خلال الأيام المقبلة لتنظيم لقاءات لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، ومناقشة الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

كما اتفق اللواء محمود شعراوي، والدكتورة ياسمين فؤاد على تنظيم لقاءات وزيارات لأعضاء مجلس النواب مع قيادات الوزارتين لزيارة المشروعات المنفذة على أرض الواقع بمحافظاتهم في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات لإطلاعهم على آخر المستجدات التي شهدتها المحافظات منذ بدء التنفيذ الفعلي للمنظومة وحتى الآن ليكونوا على دراية وعلم كامل بما يتم في إطار المنظومة باعتبارهم نواب الشعب ويلتقون مع المواطنين في دوائرهم بصورة مستمرة.