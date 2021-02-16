وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ شقق "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بعدد من المدن الجديدة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بمدن (بدر – حدائق العاصمة – 15 مايو – العبور الجديدة).
ووجه الجزار، بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات، ومراعاة المظهر الجمالى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة بالمواقع، وكذا أعمال تقسيم أماكن انتظار السيارات، مطالباً بتكليف وحدة اللاند سكيب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ اللاند سكيب بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة.
وشدد الجزار، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وجودة أعمال التشطيبات، من أجل إخراج المشروع بصورة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصرى، موجهاً بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن معدلات التنفيذ المحددة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
كما طالب وزير الإسكان، بمراعاة توزيع أماكن المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل، بحيث تكون فى مجمعات خدمية منفذة على أعلى مستوى.
الخبر التالى:رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان