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وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس

08:56 م الإثنين 15 فبراير 2021
وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

(مصراوي):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض موادًا ومقررات ومناهجًا عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أحدث أساليب الإضاءة، وعرض المحتوى بشكل جذاب، كالاستديوهات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم في مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وتابع شوقي بأن الوزارة لديها أيضًا خدمة البث مباشرص، تمامًا كشبكة "نتفليكس" و"شاهد" وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.

طارق شوقي مجلس النواب وزارة التربية والتعليم

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