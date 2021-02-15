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وزير الزراعة لـ"البرلمان": تطبيق كارت الفلاح 15 مارس المقبل

07:15 م الإثنين 15 فبراير 2021
وزير الزراعة لـ"البرلمان": تطبيق كارت الفلاح 15 مارس المقبل

السيد القصير وزير الزراعة

(مصراوي):

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة إنتاج بذور الخضر، وبالفعل تم إطلاق برنامج قومي في هذا الصدد، خاصة وأننا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنف من الخضر، وهذه الأصناف مبشرة و سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح.

وتابع خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري: "كارت الفلاح شهد نهضة كبيرة، فلم يكن سوى في محافظتين فقط، وخلال الفترة الأخيرة طبقنا الكارت في 15 محافظة، وفي 15 مارس سيطبق في معظم محافظات الجمهورية".

واستكمل الوزير: "بالتعاون مع البنك المركزي لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم في المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الزراعة، وأصبح كارت مدفوعات، وهو الكارت الوحيد في مصر للمدفوعات وحصر البيانات في نفس الوقت، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أي تكاليف اضافية، وأصبحت الجمعية الزراعة المتواجدة فى القرية بنك مصغر، لتعظيم الاستفادة لقطاع الزراعة".

السيد القصير وزير الزراعة كارت الفلاح لجنة الزراعة والري

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