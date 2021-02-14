للمرة الأولى.. الأوقاف تعلن توفير زي للواعظات يحمل شعار الوزارة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف توفير الزي لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذي تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، للمرة الأولى منذ بدء عمل الواعظات، قبل ثلاث سنوات.

وأوضح جمعة، في بيان له، الأحد، أنه تم الاستقرار على الزي اللائي كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أي توجيه، مع إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزي الأزهري زملاءهم من الأئمة، بحيث يتم غلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم غلق الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوي ، ولا سيما في ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.