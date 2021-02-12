أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ويزر الري يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة الهندسية

09:19 م الجمعة 12 فبراير 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في حفل ختام البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذي تم إعداده وفقًا لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي، والذي تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة على مدار 6 أسابيع، تضمنت عرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

وأوضح عبدالعاطي، اليوم الجمعة، في بيان له، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمشاركة 32 متدربًا من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدني، عمارة، ميكانيكا، كهرباء) والذين تم إختيارهم سابقًا من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار.

وأكد أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكًا أساسيًا في مجهودات البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

محمد عبدالعاطي وزارة الري برنامج إعداد القيادات الشابة الهندسية

الخبر التالى:

​"بفلوسها بنطور العشوائيات".. مستشار الوزراء ينشر صور وحدة سكنية في العلمين الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 0 - 0 المولودية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا