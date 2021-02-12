تأجيل الدراسة ونقل أسواق الموسكي والعتبة.. الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات في أسبوع

كتب– أسامة علي:

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 8 شائعات تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي، وردت عليها الحكومة.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" حقيقة هذه الشائعات على النحو التالي:

- الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

أكد البنك المركزي المصري، أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقًا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

وفي السياق، قالت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تمويل كافة مشروعاتها يتم بشكل مستقل تمامًا، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

- تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مُشددةً على أن الموقع مستمر في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "www.tamwin.com.eg".

- تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات

نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأكد مجلس الوزراء، أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا، مُشددًا على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

- فيديو يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وشددت الوزارة على حرص الدولة على الحفاظ على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائياً، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيداً لافتتاحه.

- نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة

أكدت محافظة القاهرة، أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدًا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، مُوضحةً استمرار أسواق العتبة والموسكي والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها.

وأشارت إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.

- وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، مُشددةً على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.

وأشارت إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

- إلغاء معاش المرأة المطلقة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

وشددت على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

كما تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة - الطفل - المرأة - ذوي الإعاقة - المسنين - الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

- عدم طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"

أكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجرافيك" ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائياً، وأن أي إنفوجرافيك يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط التالي "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet".

وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح 15 مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة آلاف المواطنين.