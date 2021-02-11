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السياحة: تعين إيهاب سالم مساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية

10:02 م الخميس 11 فبراير 2021
السياحة: تعين إيهاب سالم مساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية

خالد العنانى وزير السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بشغل إيهاب السيد محمد سالم وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية لمدة عام بطريق الإعارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاعتماد على الكوادر المتميزة للنهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.

وأوضح الوزير، أن من ضمن مهام منصبه الإشراف على كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكل ما يسنده الوزير إليه من أعمال أخرى.

يذكر أن إيهاب سالم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والادارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.

خالد العناني وزير السياحة إيهاب سالم

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