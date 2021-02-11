الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة 12 فبراير 2021، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجرية.
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان اليوم الخميس، أن بعد غدٍ السبت 13 فبراير الجاري، هو أول أيام شهر رجب.
وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة إلى الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى ونعم أن يعيد عليها هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات.
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