قبل مناقشته.. النص الكامل لقانون إعفاء سندات الاكتتاب بالخارج من الضرائب

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".​