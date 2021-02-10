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الجمعة.. وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومي

09:32 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الجمعة.. وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومي

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية عيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة المقبلة بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 33 مسجدًا الجمعة القادمة منها 7 مساجد بمحافظة الدقهلية، وهي:

1- مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين.

2- مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين.

3- مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس.

4- مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد.

5- مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف.

6- المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة.

7- مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية صلاة الجمعة وزارة الأوقاف

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