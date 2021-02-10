أخطاء تستوجب المحاسبة.. ننشر تقرير "إعلام النواب" بشأن بيان أسامة هيكل
كتب- نشأت علي:
حصل مصراوي على النص الكامل لتقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام.
وأبدت اللجنة في تقريرها ما يقرب من 15 ملاحظة على بيان أسامة هيكل الذي ألقاه أمام مجلس النواب.
وأكدت اللجنة، في تقريرها وجود أخطاء مالية وإدارية تستوجب محاسبة المسئول عنها، فضلا عن عجز الوزير في تحقيق منظومة إعلامية مؤثرة في المنطقة.
وجاء نص تقرير اللجنة على النحو التالي:
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