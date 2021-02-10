بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي
كتب- محمد غايات:
بدأ اجتماع مجلس الوزراء، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ بالفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
وكان رئيس الوزراء ترأس أمس، اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
170780
عدد المصابين
-
133098
عدد المتعافين
-
9751
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان