القوي العامة بالبرلمان تستدعي 3 وزراء لمناقشة تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة القوي العامة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حساب الصناديق والمؤقتين.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزراء الزراعة والمالية والتنمية المحلية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة الحد الأدنى للأجور لتلك العمالة وتغيير الشكل التعاقدي لتثبيتهم.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين، لمناقشة تلك الإشكالية، من أجل العمل على حلها والوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشكلة العمالة المؤقتة.​