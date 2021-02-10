زيادة الضغط الجوي وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تواجد الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضاف الخبراء أن سرعة الرياح الآن على القاهرة 4 عقدة واتجاهها شمالية شرقية ومدى الرؤية 800 متر.

وأشار الخبراء إلى أن أغلب المناطق تتأثر بكتلة جنوبية شرقية ناتجة عن زيادة الضغط الجوي على شبه الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء كما تنخفض نقطة الندى إلى ما دون الصفر حتى سهل إثارة الأتربة نهارا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأكد الخبراء أن حالة الشبورة وارتفاع الحرارة يستمران حتى أول الأسبوع المقبل، ثم تبدأ بعد ذلك درجة الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع تغيير الكتلة الهوائية.