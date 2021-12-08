وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج بمحطة الجيزة قريبًا

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

وشهد الوزير الانتهاء من تركيب كل البوابات بالمحطة وعددها 19 بوابة تمهيدًا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تسهم هذه البوابات في حوكمة عملية الدخول إلى المحطة وعدم دخول أي راكب دون تذكرة، حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور.

وطالب وزير النقل مسؤولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات في المحطات الثلاث الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى التي تشمل 4 محطات رئيسية؛ هي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر الإسكندرية- سيدي جابر).

وتفقد الوزير أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا مسؤولي الأكشاك الموجودة بالمحطة بوضع قائمة بكل المنتجات وأسعارها وتوحيد شكل الأكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالي لها وزيادة عدد مقاعد الانتظار، وعدد سلات المهملات والمحافظة على نظافة الأرصفة، ودورات المياه وتنظيم وضع الإعلانات بالمحطة.

وطالب الوزير مسؤولي السكك الحديدية بوضع ماكينات TVM في الساحة الخارجية للمحطة لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب وتسهيل سفر المواطنين وضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كل المحطات والقطارات وإلزام الركاب بارتداء الكمامة أثناء وجودهم بها.

وشدد الوزير على تقديم كل التسهيلات لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص بمواعيد وتعديل تركيب القطارات، وسرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطة؛ حيث تم البدء في عمل رامبات لتسهيل حركة تنقلاتهم وكذا تركيب دليل لفاقدي البصر بالأرصفة.

والتقى الوزير خلال جولته عددًا من الركاب، ودار حوار حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية حجز التذاكر؛ حيث وجه بسرعة عمل أكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية للمحطة تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض التأخيرات في مواعيد وصول القطارات تنتج لتنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة بناء على توجيهات القيادة السياسية لخطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معاً، لافتاً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكوناً من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.