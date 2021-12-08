"قوى عاملة الشيوخ" توافق على الباب الثالث من قانون العمل

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على الباب الثالث من قانون العمل، والخاص بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل.

وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في الفترة السابقة وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة؛ بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وتزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكل الإمكانات اللازمة لأداء مهمته، ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها القرار.