"الرعاية الصحية" تطلق برنامج "رحلة حامل" بمحافظات التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج "رحلة حامل "كأضخم برنامج للاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، شاملًا الفحص والكشف وتوفير العلاج بمستشفياتها للسيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من الحوامل؛ حرصًا على صحة الأم والجنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلي التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان مناخ صحي جيد للأم والجنين علي السواء من خلال برنامج "رحلة حامل " وهو برنامج يستهدف 3 محاور، الأول يرتكز على تقديم سلسلة متنوعة من الفحوص والتحاليل والكشوف الطبية، وثانى محور يتضمن أحدث أساليب التوعية، والثالث هو مسار التعليم الطبي المستمر علي يد خبراء النساء والتوليد.

وقال السبكي، في بيان اليوم، إن الهيئة تهتم شموليًا بخدمات صحة المرأة بشكل عام مضيفًا أنه يوجد اهتمام غير مسبوق بخدمات النساء والتوليد لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التي يقدمها النظام، لافتًا إلي توفير خدمات الصحة الإنجابية في كافة مراكز ووحدات الهيئة، وتابع : نثمن جهد الشركاء الوطنيين من الشركات والمؤسسات التي تهدف لدعم ملف صحة المرأة .

وأضاف أن برنامج "رحلة حامل" سوف يكون له عظيم الأثر على صحة المرأة والمجتمع من خلال المحاور الثلاث التي يقوم عليها البرنامج مما ينعكس إيجابيًا علي صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر لافتا إلى تسهيل تقديم الخدمة من خلال تكنولوجيا التطبيب عن بعد .

ومن جهته كشف الدكتور شريف راشد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بمجال صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحة المرأة والأسرة، عن التطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية مؤكدا أنها توازي ما يقدم في النظام الصحى الإنجليزى خاصة في مجال خدمات صحة المرأة.

وتابع: نتطلع إلى تقديم خدمات أكثر تميزًا مع الهيئة في مجال صحة المرأة لضمان صحة أفضل لكل المنتفعات، وقال إن برنامج رحلة حامل هو برنامج يستهدف الاهتمام بصحة المرأة خلال أهم فترات الحياة وهي فترة الحمل مؤكدا أن رحلة السيدات الحوامل بما فيها من مراحل إنما تؤكد دور المرأه الهام باعتبارها نصف الحاضر وكل المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إطلاق برنامج رحلة حامل وخاصة من محافظة الأقصر يعتبر نقلة نوعية حيث يستهدف تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خاصة السيدات الحوامل بالمحافظة، والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل، مؤكدًا أهمية دور الشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، وتابع : البرنامج يستهدف تقديم الوعى للسيدات الحوامل مع عمل مسح وقياسات وفحوصات شاملة للحوامل المنتفعات بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، من أجل الكشف عن الأمراض التي تؤثر سلبًا علي صحة المرأة أثناء رحلة الحمل.

وقال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن الإهتمام بصحة المرأة ركيزة هامة في تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة، وتابع: نوفر جميع خدمات صحة المرأة لافتًا إلي أن نسب التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر مرتفعة للغاية، حيث بلغت مليون و200 ألف من إجمالى مليون و300 ألف منتفع، وهو ما يعكس ثقة المنتفع بالخدمة، مؤكدًا أن نسبة الرضا عن الخدمة بلغت أكثر من 95% خلال شهور معدودة من التطبيق بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة على نجاح المنظومة.