ننشر أحدث الصور لمشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة لمشروع المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت الصورة عددًا من الأبراج العملاقة في المنطقة المركزية، حيث تم البدء في التشطيبات الخارجية وتركيب الواجهات الزجاجية.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة: "سكني، إداري، تجاري، خدمات"، ومن أشهر أبراج المنطقة "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، يتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.