كورونا.. القوى العاملة توجه نداءً للعاملين المصريين في لبنان

مصراوي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، يفيد بأن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية برئاسة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني أصدرت قرارات مهمة وجديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة في بيان اليوم، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بدول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأضاف أن القرارات تشمل أنه فرض على العاملين بقطاعات الصحة، والتربوي، والسياح، والنقل العام والموظفون والعاملين بالقطاع العام والبلديات واتحاداتها، والقطاع العسكري، والأجهزة الأمنية، أن يكونوا من الملحقين بجرعتين من اللقاح المعتمدة، أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص فيروس كورونا PCR مرتين أسبوعيا في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة.

من جهته قال شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي في بيروت، إنه بدءا من 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا تفرض قيودا على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة، ويستثنى من ذلك الأشخاص الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملا نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن 12 من العمر.

وأضاف أن القرارات تضمنت أيضا منع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق 50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفى الحالة التى يتجاوز فيها عدد الحضور المائة شخص يجب الحصول مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

وأوضح أن جميع الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريرى الدولى بعد 10 ديسمبر الجاري يخضعوا لعدد من الشروط منها أن يكونوا قد أتموا جرعتى اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها،

وأن يتم التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريرى، والخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا في حرم المطار للوافدين من عمر 13 سنة ومافوق.

ولفت إلى أنه تم تحديد فترة غلق المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل مع التشديد على الحد من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافة لبلوغ نسبة مرتفعة من أعداد الملحقين (جرعة واحدة على الأقل) فى المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد كافة.

وأشار إلى أنه يتم أيضا متابعة تطبيق خطة وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا والحزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، بالإضافة إلى أنه اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري سيتم عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقى جرعة لقاح واحدة على الأقل، أو نتيجة فحص سلبية للفحص المخبري للفيروس لاتتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.