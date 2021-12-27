رئيس خارجية النواب: على الدول "الكبرى" أن تتعلم من مصر

كتب- نشأت علي:

استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريمة درويش.

وقال رئيس اللجنة إن المستشارة أنجيلا ميركل لم تخض الانتخابات الأخيرة في ألمانيا بسبب فشل حزبها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار "درويش"، إلى نجاح مصر في معالجة هذه القضية "يدرس"، بالإضافة إلى أن المهاجرين لدى مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تتعلم من مصر في هذا الملف، ومصر دائمًا هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسًا في الإنسانية.

وقال البرلماني، إن مصر لم تحارب وتدخل حروبًا عالمية وتقتل الملايين بل تثري الإنسانية بدروس مهمة، مضيفًا: "على الدول التي تدعي أنها كبرى تحتاج أن تتعلم من مصر، داعيًا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية في ملف الهجرة غير الشرعية".

وشدد على أن الدولة والمصريون يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا: "نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون على فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين".

فيما قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن هناك رؤية لمصر في التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية، كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة، كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت، أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتى يصل هذا النجاح للمواطن وإلى الخارج أيضا.

وقالت "جبر"، إن مصر بها 6 ملايين مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة: "منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة: "كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة"، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلى أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت: "أنا شخصيًا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني".

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انتصارات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف "الخولي": "يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التي حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع".

وأشادت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة الشئون الخارجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؟.