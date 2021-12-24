مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 24/12/2021، الموافق 20 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:15 صباحًا

أذان الظهر 11:54 صباحاً

أذان العصر 2:42 مساءً

أذان المغرب 5:01 مساءً

أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:11 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:50 صباحاً

موعد أذان العصر 2:36 مساءً

موعد أذان المغرب 4:56 مساءً

موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً

موعد أذان العصر 2:45 مساءً

موعد أذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:24 مساءً

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