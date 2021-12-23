لجنة هندسية لمتابعة أعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء- صور
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جنوب سيناء- رضا السيد:
استقبل أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم الخميس، اللجنة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة بتحقيق العدالة الثقافية وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية.
وأجرت اللجنة جولة تفقدية بموقع المسرح، تابعت خلالها أعمال تطوير المبنى الإداري، ومبنى كبار الزوار، ومبنى القاعات والخدمات المتعددة.
وأكد مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 30%، ومن المقرر أن الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز في منتصف إبريل من العام المقبل، وبلغت إجمالي تكلفة المشروع 29 مليون جنيه.
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