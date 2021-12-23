Masrawy logo white

لجنة هندسية لمتابعة أعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء- صور

11:28 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم الخميس، اللجنة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة بتحقيق العدالة الثقافية وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية.

وأجرت اللجنة جولة تفقدية بموقع المسرح، تابعت خلالها أعمال تطوير المبنى الإداري، ومبنى كبار الزوار، ومبنى القاعات والخدمات المتعددة.

وأكد مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 30%، ومن المقرر أن الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز في منتصف إبريل من العام المقبل، وبلغت إجمالي تكلفة المشروع 29 مليون جنيه.

تطوير المسرح الصيفي طور سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة جنوب سيناء

الخبر التالى:

موجة كورونا الرابعة| 83% نسبة التعافي.. والوفيات 5.6%

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار قد تمتد للقاهرة.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا