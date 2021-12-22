Masrawy logo white

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

08:54 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

مجلس النواب

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 5 بتاريخ 18 ديسمبر 2021، قانون رقم 153 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وتضمن القرار تعديل بعض المواد في القانون على النحو التالي:

القطاع الخاص المشروعات قانون مشاركة القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأهلي بطل السوبر الإفريقي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا