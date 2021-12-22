الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 5 بتاريخ 18 ديسمبر 2021، قانون رقم 153 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وتضمن القرار تعديل بعض المواد في القانون على النحو التالي: