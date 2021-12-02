بي إن سبورتس تعلن إتاحة كأس العرب مجانًا على "يوتيوب"

كتب- مينا غالي:

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، إتاحة مشاهدة مباريات "كأس العرب" مجانًا عبر يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لقناتيها المفتوحتين، وذلك في إطار حرصها على توفيرها بالمجان لكافة مشاهديها في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الشبكة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" منذ قليل: "أينما كنت في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مجموعة beIN الإعلامية تُهديكم فرصة مشاهدة جميع مباريات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ بشكل مباشر عبر حسابنا على يوتيوب".

وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" والتي تستمر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تقام البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات، منذ أن حقق المنتخب المغربي آخر لقب.

ويشارك في البطولة الحالية منتخبات مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، فيما تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

وتنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2.

وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.

وتبث قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

فيما تبث قناة bein sports 2 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11585 رأسي، ومعامل الترميز 27500- معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

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