​بعد اكتشاف 3 إصابات.. ما أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن نتائج اختبار التسلسل الجيني، أظهرت وجود ال 3 حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، من بين 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

أعراض متحور أوميكرون

كانت الطبيبة الجنوب أفريقية، أنجليك كوتسي، التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد، عن أعراض كورونا على المصابين الذين ناظرتهم جراء تعرضهم للعدوى من المتحور الجديد.

وقالت "كوتسي" إن المرضى الذين رأتهم حتى الآن لديهم "أعراض طفيفة جدا".

وكان المصابون من فئة الشباب معظمهم من أعراق مختلفة، والقاسم المشترك بينهم هو الإرهاق الشديد.

وقالت الطبيبة إن لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم، كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى.

وصرحت: "كانت أعراضهم مختلفة جداً وخفيفة جداً عن تلك التي عالجتها من قبل".

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل في مجملها "الإرهاق والحمى والسعال".

ولفت المصدر إلى أن الأعراض قد تشمل كذلك "التهاب الحلق، الصداع، الآلام والأوجاع، والإسهال"، مضيفا أنها في الأغلب خفيفة إلى متوسطة ولم يتم الإبلاغ عن حالات وخيمة بهذا المتحور حتى الآن.

كما شدد أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، على أن معظم الإصابات بالسلالة المستجدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، قبل أن تتسلل إلى عدد من الدول حول العالم، بسيطة ولا توجد حالات إصابات خطيرة.

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