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مليون مصري يعانون.. طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب مراكز شباب بالشرقية

02:00 ص السبت 18 ديسمبر 2021
مليون مصري يعانون.. طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب مراكز شباب بالشرقية

النائب علاء عبدالنبي

​​​كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، عن محافظ الشرقية، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بسبب إهمال مراكز الشباب، في عدد من مدن ومراكز المحافظة، ما أدى إلى انصراف الشباب عنها، وعزوفه عن مشاركة الرياضة.

وقال عبدالنبي في طلب الإحاطة، إن مراكز الشباب والرياضة بمراكز بفاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، والتي تخدم أكثر من مليون مواطن، تعاني من عدم وجود أنشطة رياضية، ولم يدرج أي مركز شباب في تلك المراكز في الأعمال الإنشائية للعام المالي المنتهي ما أدى إلى التعديات عليها.

وأكد أن الاهتمام بالشباب، من أولوليات القيادة السياسية الحكمية، كما أن الدولة المصرية تولي الشباب اهتمامًا خاصًا، لافتًا إلى أن وزارة الشباب المنوط بها ذلك الدور لم تف بالتزاماتها تجاه الشباب، وتسببت في حرمان مراكز الشباب بتلك المراكز من الخدمات التي تقدمها الوزارة من حيث عدد مراكز الشباب وتعداد السكان وجغرافيته.

طلب إحاطة وزير الرياضة مراكز الشباب الشرقية

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