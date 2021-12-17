بعد اتهامه بالتسبب في الدعارة.. ماذا نعرف عن "بيجو لايف"؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

آثار تطبيق "بيجو لايف - Bigo"، حالة من الجدل وسط مطالبات بحجبه وإغلاقه في مصر بسبب ما يحتويه من ترويج للأعمال المنافية للأداب العامة، وسبق أن تدخل البرلمان وطالب النواب بضرورة حجبه أيضا وتقديم العديد من المواطنين والمحامين ببلاغات للنائب العام، كما أن بعض الفنانين تعرضوا للهجوم بسبب هذا التطبيق.

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام حمل رقم 123703 – عرائض النائب العام- يطالب فيه بإغلاق وحجب تطبيق بيجو لايف – Bigo live.

ويرصد مصراوي التفاصيل الكاملة لتطبيق "بيجو لايف - Bigo".

ما هو؟

- بيجو لايف (Bigo Live)، هو منصة بث مباشر حيث يمكن للمستخدمين مشاركة اللحظات الحية مع المتابعين، وهو من تأسيس شركة مقرها سنغافورة تسمى بيجو.

- يمكن للمتابعين دعم لمستخدمين المفضلين بهدايا داخل التطبيق.

- تم إطلاقه في سنغافورة في مارس 2016.

- تستخدم المنصة ميزات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات البث المباشر.

- تتضمن هذه المجموعة تطبيقات كبرى كبيجو لايف، لايكي (المعروف سابقًا بلايكي فيديو) وآيمو.

ما المخاطر التي يمثلها؟

- الترويج للأعمال المنافية للأداب والمثلية الجنسية.

- الترويج للمخدرات والمسكرات.

- هدم الثقافة وتدين المجتمع.

- أعمال قد تهدد الأمن القومي المصري.

- القائمين على التطبيق يقومون بأفعال ضارة بالمجتمع يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الآداب وقانون الإنترنت الجديد.

- حملات نصب متكررة على أجور القائمين للدعاية للتطبيق.

- ظهور نجوم الفن والغناء للدعايه للتطبيق بأجور خيالية.

- غرف الدردشة السرية تعتمد على الدعارة.. وهي المتاجرة بالجسد من أجل المال.

- ضمن التطبيقات التي تمتلكها الشركة تطبيق لايكي، الذي من خلاله بثت حنين حسام عدد من الفيديوهات التي وصفها البعض بإنها غير مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع.

فنانون وقعوا في مصيدة بيجو لايف

- قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام، يطالب فيه بإحالة الممثلة مها أحمد إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد نشر محادثة لها على تطبيق "بيجو لايف" من أحد الشباب المثليين تحتوي على عبارات وإيحاءات جنسية شاذة ووصفها الأطباء بألفاظ غير لائقة.

- انتقادات تعرضت لها الفنانة أيتن عامر، بعد أن نشرت على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها تحتفل بوصول صفحتها إلى 11 مليون متابع، ودعوتها إلى تحميل تطبيق "بيجو لايف"، ليستمتعوا بفيديوهات البث المباشر معًا.