مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مشروع الضبعة: يرتقي بمصر

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء، ومؤكدًا دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر خطوة مهمة وكبيرة في اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية ويجعلها من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، معربًا عن التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجًا للتعاون الثنائي المثمر بين الوكالة ومصر.