"زراعة النواب" توصي بإعادة دراسة معايير تغطية الترع تماشيًا مع "حياة كريمة"

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وزارة الري، بإعادة بحث ودراسة الضوابط والمعايير التي يجب اتخاذها في تغطيات المجارى المائية، بما يتماشى مع مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر، بشأن المطالبة بتعديل المنشور رقم 4 لسنة 2017 الخاص بضوابط تنفيذ التغطيات على المجاري المائية، والمطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

وقال النائب هشام الحصري، إنه على وزير الري إعادة دراسة المعايير المتعلقة تغطيات المجارى المائية، لاسيما وأن مسئولي الري يتخذون تلك المعايير الواردة في المنشور، مبررًا لتأجيل تنفيذ مشروعات التغطيات، مما يؤدي إلى معاناة المواطنين المتضررين من المصارف والمجاري غير المغطاة داخل الكتل السكنية، وتأجيل تنفيذ المشروعات العامة.

وتابع "الحصرى"، :"كل اللى يهمنا مصلحة المواطن والمصلحة العامة للدولة، خاصة وأن تنفيذ مشروعات التغطيات يفيد في سرعة تنفيذ المشروعات الأخرى وخاصة في ظل مبادرة حياة كريمة التي تنتشر مشروعاتها في كل ربوع مصر حاليا بناء على توجيهات القيادة السياسية."

وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ضرورة الإسراع في إعادة النظر في تلك المعايير والضوابط، وخاصة وأن مشروعات التغطيات لا تتعارض مع مشروعات حياة كريمة، بل تساعد في سرعة تنفيذها، لاسيما وأن المسئولين يقولون ان هناك استثناءات في تنفيذ تطبيق تلك المعايير في حالات وجود تلك المجارى المائية أمام جهات ومصالح حكومية وذلك في محاولة لتسهيل تطبيق المعايير على باقى المجارى بما يسمح بتنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وبشأن طلب الإحاطة الثانى، الخاص بالمطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الري ومديرية الشرقية، لإجراء معاينة على أرض الواقع، لكوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وذلك لاستبيان مدى صلاحية الكوبرى والقيام بإحلاله وتجديده.