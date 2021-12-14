طقس الإسكندرية.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على هذه المنطقة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار على مناطق من شمال الدلتا مع تقدم الوقت.

طقس اليوم الثلاثاء

- أجواء شتوية باردة ليلا.

- طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

توجد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين بنسبة 30% إلى 40% تقريبا.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة 30% تقريبا.

شبورة مائية

تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

نشاط رياح

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري (20 نهارا - 12 ليلا).

السواحل الشمالية (18 نهارا - 13 ليلا).

جنوب سيناء (26 نهارا - 16 ليلا).

شمال الصعيد (21 نهارا - 8 ليلا).