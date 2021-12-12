كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بدء من الاثنين 13 ديسمبر إلى السبت 18 ديسمبر 2021.

حالة الطقس وبداية الانقلاب في حالة الجو ودرجات الحرارة

وقالت الأرصاد، إنه اعتبارًا من الاثنين تشهد البلاد حالة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالي:

حالة الطقس الاثنين 13 ديسمبر:

شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 %، على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا.

حالة الطقس الثلاثاء 14 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بسنبة 40-30% تقريبًا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 17 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 18 ديسبمر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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