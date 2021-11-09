بارد ليلًا وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على الأنحاء كافة.

وبالنسبة للظواهر الجوية؛ يكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 18

بلطيم 28 19

مطروح 26 16

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 18

نخل 29 11

نويبع 31 22

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 33 21

مرسى علم 31 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 18

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21