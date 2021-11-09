حضر للتحقيق الـ 7 مساءً.. كواليس إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

كتب - مينا غالي:

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قراراً اليوم الثلاثاء بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام 2021.

وقال سعدة في بيان اليوم، إن قرار إيقاف شلبي يأتي "لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

وكان لشلبي عدد من التعليقات الساخرة أثناء التعليق على مباراة الأهلي والزمالك، أثارت جماهير الكرة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تعليقه على هدف لاعب الأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، حيث علق شلبي: "معلول حط الزغلول".

وسبق أن استدعى مجلس نقابة الإعلاميين مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك.

كواليس التحقيق

مَثل الإعلامي مدحت شلبي أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين فى تمام السابعة مساءً.

وضمت لجنة التحقيق من مجلس إدارة النقابة: سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعده سكرتير النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة، والمستشار عمر هريدي والمستشار هيثم علي، والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات لجنة التحقيق بأن مدحت شلبي خالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهني، في التالي:

- أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9

إذ تنص الفقرة رقم 2: على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

الفقرة رقم 4: تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

فقرة رقم 9: احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين

- وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6

إذ تنص الفقرة رقم 2: على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية.

الفقرة رقم 6: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنيه والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القوية التي تربينا عليها جميعاً.

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