عربات الطعام المتنقلة.. توفير 900 موقع في 27 محافظة وتسهيلات للشباب

كتب- محمد نصار:

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة "إيجي ترك" بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة بمجلس الوزراء لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.



وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف مصر 2030.

شهد الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة الشباب، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتور أحمد سمير، مدير مبادرة "إيجي ترك"، ومن وزارة التنمية المحلية حضر كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أن المبادرة التي يتم تنفيذها مع وزارة التنمية المحلية تحت مسمى "عربات مصر _ إيجي ترك "، لها هدف استراتيجي لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة.

كشف وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ مبادرة "عربات مصر - إيجي ترك" سيتم طوال 5 سنوات قادمة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، مثنيا على التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية الذي يأتي في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر.

ولفت الوزير إلى العناية الكبيرة التي توليها الوزارة لمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في المجتمع من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب تعمل على تنمية مهارات وقدرات الشباب وتشجيعهم على التوجه لهذا القطاع في ضوء تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي على سعي الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.



وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تدعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر وتولي أهمية لمشروعات عربات الطعام وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والتي تستهدف تحفيز الشباب.

وأضاف شعراوي أنه على مدار عقود طويلة سيطرت على مجتمعنا نظرة واحدة لفكرة العمل وهي الانخراط في الشريط الضيق الذي يمثله العمل الحكومي وهو الأمر الذي ترك آثارًا سلبية كبيرة على مجال العمل الخاص والذي يبحث عن العمالة فلا يكاد يجدها.

وتابع الوزير: ويحظى مجال ريادة الأعمال باهتمام بالغ ويوازي دوره في دعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق في السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة، موضحاً أن الوزارة فطنت للأهمية الكبيرة لمجال ريادة الأعمال وأدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدي في مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من الشباب، فتحركت باتجاه غرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا في أذهانهم عبر دعم مبادراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى عمل الوزارة في دعم العديد من المبادرات والتي تنفذها بالاشتراك مع عدد من الوزارات وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة وفقاً للبروتوكول الموقع برعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة "تحيا مصر" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنوك والاتحادات كاتحاد الصناعات المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت شعراوي إلى تبني وزارة التنمية المحلية لمبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة ومن بينها تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام وذلك تحت مسمى "إيجي ترك "والتي سيتم تنفيذها وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة في مشروعات الشباب في الأطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية، مضيفاً أن الوزارة عملت مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة في 8 محافظات (القليوبية - الشرقية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الإسكندرية - بورسعيد)، ويتم عبر منصة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة استقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل في مختلف المحافظات المصرية بالقرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن برنامج "مشروعك" في المحافظات ساهم في توفير أكثر من مليون و151 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 182 ألفا و158 مشروعا بإجمالي قروض بلغت 21 مليارا و317 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن صندوق التنمية المحلية تمكن من تنفيذ جملة استثمارات تقدر بـ 180 مليون جنيه في الفترة من 1/7/2014 حتى 30/9/2021 بإجمالي مشروعات (عدد مقترضين) 24000، وإجمالي فرص عمل 24000 فرصة وعدد المستفيدات منهم 15360 بنسبة 64% تقريباً مما يعزز من مشاركة المرأة المصرية وخاصة المرأة المعيلة في القرية المصرية.

وأوضح التجربة الناجحة التي تتابعها وزارة التنمية المحلية في محافظة القليوبية عبر مبادرة "شغلك في قريتك" حيث تضمنت إنشاء 13 مصنعا على قطع أراض مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها.

كما تم توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة، وشدد الوزير على جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلي والعالمي وتصدر إلى عدد من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

وكشف شعراوي نجاح الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في توفير حوالي ما بين 850 إلى 900 موقع في 27 محافظة وتم حصر الأماكن التي يمكن التنفيذ بها بالتنسيق مع المحافظات، وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسهيل إصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد عن أسبوع.

فيما أوضح اللواء إسماعيل الفار، رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة تأتى كأهم ملامح مرحلة "جني ثمار الإصلاح الاقتصادي"، وذلك خلال تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن هنا بدأت مبادرة "إيجي ترك" وهي مبادرة تهدف للمساهمة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للشباب المصري من خلال إتاحة فرص تشغيل يترتب عليها توفير مصدر دخل ثابت.

وقال الفار: رؤيتنا من خلال المبادرة هي لخفض معدلات البطالة، ورسالتنا توفير فرص عمل كريمة ولائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهارات وقدرات الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات.