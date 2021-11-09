برلمانية عن احتفالية بيت "العائلة المصري": مرآة عاكسة لحقيقة مجتمعنا

(مصراوي):

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن احتفالية بيت العائلة المصري التي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، والبابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎ مرآة عاكسة لحقيقة مجتمع استطاع أن يقف في وجه التعصب والفتن.

وأضافت أن الشعب المصري يحتاج دائما لتلك النوع من الاحتفاليات حتى نجدد الهوية الوطنية لدي شبابنا.

وأشارت إلى أن كل ما تمت مناقشته من محاور فيما يخص المرأة والهوية الوطنية وتعزيز الفكر بمثابة أعمدة محصنة لمصر من أي خلل في نسيجها الوطني.

ولفتت إلى أن ما يقوم به بيت العائلة المصري من واجبات دينية واجتماعية وسياسية وثقافية يعد رسالة إلى العالم تحمل في طياتها مدي قوة نسيج الدولة وتأثير رموزها تحت رعاية رئيسنا ورب العائلة المصرية عبد الفتاح السيسي.

ونوهت إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة مع الكنيسة المصرية في مواجهة العنف ضد المرأة والاهتمام الذي يلقاه ملف المرأة من الرموز الدينية في مصر يعزز من زيادة الوعي ويدعم رؤية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة الكاملة.​