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آثمة وغاشمة.. السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

09:36 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
آثمة وغاشمة.. السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك:"تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم".

وتابع الرئيس:"وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه، كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق".

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