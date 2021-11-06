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بعد قليل.. نقابة المعلمين تعقد جلسة حوارية لمناقشة قضايا المعلمين

12:29 م السبت 06 نوفمبر 2021
بعد قليل.. نقابة المعلمين تعقد جلسة حوارية لمناقشة قضايا المعلمين

خلف زناتي نقيب المعلمين

كتب- مينا غالي:

تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بعد قليل، جلسة حوارية لمناقشة قضايا المعلمين بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم، وتكريم الشخصيات التي أثرت العملية التعليمية.

وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، منذ أيام، تلقيها شكوى من 3 معلمات بمدرسة (جزيرة النجدي) بقليوب، تعدت عليهن ولية أمر وأبنائها داخل المدرسة، أمس، بالضرب والسب، أمام التلاميذ، لرفض دخولهم الحرم المدرسى، مما استدعى قيام معلمات المدرسة بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد المعتدين ، وتم إحالة القضية إلى النيابة.

وفور تلقى الواقعة كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة فورية من محمد منتصر رئيس فرعية المعلمين بقليوب وجميع أعضاء اللجنة النقابية ومرافقة المعلمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ولية الأمر وأبنائها، ومتابعة محامى النقابة لتحقيقات النيابة بقليوب، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمعلمات.​

خلف زناتي جلسة حوارية نقابة المعلمين قضايا المعلمين

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