"الأعلى للآثار": ضبط مخطوطات إسلامية وقبطية وأدعية تبدأ باسم "محمد" بمطار القاهرة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم "1" بمطار القاهرة الدولي نجحت بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، في ضبط عدد 13 مخطوطًا أثريًّا من القرون 17 و18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن عليه طغراء يعود إلى العصر العثماني .

وأضاف وزيري، في بيان له اليوم السبت، أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب (1) بلاغاً من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للآثار ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة السيد ملاك نصحي، مفتش آثار بقطاع الآثار الإسلامية.

وأكد حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة أكدت أثرية المضبوطات، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها.

وقال ملاك نصحي، رئيس اللجنة الأثرية المشكلة لفحص المضبوطات، إنه بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعية تبدأ بأسماء سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ومخطوط الأبصلمودية المقدسة بنهرين.