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اليوم.. الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبري الساحل لمدة 3 أيام

01:00 ص الجمعة 05 نوفمبر 2021
اليوم.. الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبري الساحل لمدة 3 أيام

كوبري الساحل - أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل، لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 5/11/ 2021، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7/11/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت المحافظة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمة وإزالة أية معوقات.

ونوه المحافظ، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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