الجيزة: إطلاق مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال أيام

(مصراوي):

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية مصر العربية، تطلق المحافظة خلال أيام مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور.

كانت الغرفة التجارية بالجيزة، أعلنت تنظيم مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية بالمحافظة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، وبمشاركة منتجي التمور في محافظة الجيزة، في نوفمبر الجاري.