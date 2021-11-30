قناة المحور: انضمام إعلامي جديد لتقديم "90 دقيقة"

كتب- مينا غالي:

أعلنت قناة المحور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انضمام الإعلامي حسام الدين حسين إلى شبكة قنوات المحور لتقديم برنامج "90 دقيقة" الليلة.

وكانت قد تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية في أثناء تقديمها حلقة الأربعاء الماضي وتقضي الآن فترة النقاهة في منزلها بعد خروجها من المستشفي.

وسبق وأن قدم حسام الدين حسين برنامج صباح الورد على قناة ten، وبرنامج صباح الخير يا مصر، ثم التاسعة على القناة الأولى، وبرنامج هذا الصباح على إكسترا نيوز، ومن قبلهم صباح أون ومباشر من العاصمة على قناة أون.

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