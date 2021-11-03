تضامن النواب تستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين

كتب - نشأت علي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعاً اليوم الأربعاء لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً آخرون بإصدار قانون حقوق المسنين.

كان الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، أكد في وقت سايق أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المشروع ينص على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، لكبار السن، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.