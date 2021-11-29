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رصدها القمر الصناعي.. الجيزة: إزالة مخالفات بناء بمركز البدرشين- فيديو

07:43 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
رصدها القمر الصناعي.. الجيزة: إزالة مخالفات بناء بمركز البدرشين- فيديو

مخالفات البناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة البدرشين، إزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بقريتي منشأة كاسب وزاوية دهشور.

وبحسب بيان اليوم، شملت الإزالات 6 حالات تعد بالبناء متنوعة ما بين عقارات جاري إنشاؤها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية وكذلك إزالة عددا من الحالات بالمهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك بمتابعة من السيد محمود زين رئيس مركز البدرشين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالف وتعديات وإزالتها.

مخالفات بناء مركز البدرشين محافظة الجيزة

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