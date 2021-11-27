منتخب مصر يطير إلى قطر للمشاركة في كأس العرب

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر الأول في طريقها إلى قطر، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العرب في الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ويستهل منتخب الفراعنة مشواره فى بطولة كأس العرب اول الشهر المقبل بمواجهة لبنان.

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات بعثة المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، من مبني الركاب رقم 3، وغادرت على طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى قطر، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتتكون بطولة كأس العرب من 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين ، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.