أول إصابة أوروبية بمتحور كورونا الجديد| خرجت من مصر إلى بلجيكا عبر تركيا.. والصحة تعلق

كتب - أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة البلجيكية، أمس الجمعة، عن أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد "ميكرون - B.1.1.529"، لشخص قادم من مصر، ردود فعل واسعة وجدل بشأن تفاصيل انتقال الفيروس إليها.

ونقل موقع "يورو نيوز" عن وزير الصحة البلجيكي قوله في مؤتمر صحافي "لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة" التي سميت "بي 1.1.529" ورصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

وأعلن وقال الوزير البلجيكي فرانك فاندنبروك، إن المصاب بالمتحور الجديد غير ملقح، وجاءت فحوصه إيجابية في 22 نوفمبر، كما لم يصب بكوفيد-19 من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك، كتب عالم الأوبئة البلجيكي مارك فان رانست على تويتر، أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).