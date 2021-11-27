أول إصابة أوروبية بمتحور كورونا الجديد| خرجت من مصر إلى بلجيكا عبر تركيا.. والصحة تعلق

كتب - أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة البلجيكية، أمس الجمعة، عن أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد "ميكرون - B.1.1.529"، لشخص قادم من مصر، ردود فعل واسعة وجدل بشأن تفاصيل انتقال الفيروس إليها.

ونقل موقع "يورو نيوز" عن وزير الصحة البلجيكي قوله في مؤتمر صحافي "لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة" التي سميت "بي 1.1.529" ورصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

وأعلن وقال الوزير البلجيكي فرانك فاندنبروك، إن المصاب بالمتحور الجديد غير ملقح، وجاءت فحوصه إيجابية في 22 نوفمبر، كما لم يصب بكوفيد-19 من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك، كتب عالم الأوبئة البلجيكي مارك فان رانست على تويتر، أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11). — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، مزيدًا من التفاصيل بشأن حالة الإصابة الأولى في أوروبا بالمتحور الجديد، موضحة أنها لسيدة سافرت إلى بلجيكا من مصر عبر اسطنبول، وظهرت عليها الأعراض بعد 11 يومًا من عودتها ولم يتم تطعيمها.

قال مسؤولون للشبكة الأمريكية إن نتائج اختبار أفراد أسرتها لكورونا جاءت "سلبية"، وأن السيدة ليست في حالة تهدد حياتها.

الصحة تعلق

قال مصدران مسؤولان بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يجري توثيق الأنباء التي خرجت من بلجيكا بشأن رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "هذه المعلومات تحتاج إلى توثيق، لأنها لم تُذكر بشكل رسمي بل خرجت من عالم فيروسات على تويتر حتى الآن".

لكنه رغم ذلك، أشار إلى التواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في بلجيكا؛ لإرسال بيانات السفر الخاص بالحالة المصابة التي اُعلن عنها، والتحقق من مدى صحتها.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن التفاصيل التي جرى الإعلان عنها في بلجيكا ذكرت أن الأعراض ظهرت على الحالة المُصابة بعد 11 يومًا من عودة الحالة "فهل كان مجرد ترانزيت في مصر، أو مقيم، أو ما وضعه الحقيقي؟"، وهذه مدة كبيرة ترجح أن يكون انتقال العدوى من خارج مصر.

وأضاف: "ما نقوم به في وزارة الصحة هو توثيق المعلومة من خلال السلطات الصحية في بلجيكا ومنظمة الصحة العالمية، لأن كل هذه الأمور تحتاج إلى توثيق للتعامل معها".

من جانبه، أشار مصدر مسؤول بالوزارة، إلى أن الوزارة تُطبق اللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الأنباء الواردة من بلجيكا، وجرى التواصل مع السلطات الصحية البلجيكية وكذلك التواصل مع منظمة الصحة العالمية؛ لتبادل المعلومات بشأن هذه الحالة.

وقال المصدر لمصراوي: "نعم علمنا بما ذكرته بلجيكا، ويجري التعامل معها وفقا للوائح الصحية الدولية".

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