كتب- محمد عبيد:

‏قالت مصادر مطلعة في قطاع الطيران المدني، إن هناك حالة من الارتياح لدى شركات الطيران بعد قرار السلطات السعودية استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين المطارات المصرية والسعودية، ابتداء من أول ديسمبر المقبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصاوي" أن القرار لم يحدد بعد شكل استئناف الرحلات، وما إذا سيتم السفر بتحليل PCR مثل باقي الدول التي تسيّر رحلاتها مختلف الشركات المصرية؟، أم أن هناك إجراءات أخرى حيث لم تتسلم الشركات التعليمات الخاصة بالسفر، وفور تسلم البيانات يبدأ تنفيذها وتقلع أول الرحلات الأربعاء المقبل.

‏وأضافت المصادر لـ"مصراوي" أن شركات الطيران تنتظر التعليمات، لتبدأ تطبيقها خاصة أن هناك حركة ركاب كبيرة بين مصر والسعودية في أعداد الركاب، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مشغل في مطار القاهرة الدولي، بسبب مواسم الرحلات مثلها العمرة والحج‏، والتي تشهد نقل أكثر من 700 ألف راكب في العام، لآداء العمرة أو فريضة الحج ما يشكل مكاسب كبيرة لشركات الطيران التي تعمل بين البلدين.

‏وتابعت المصادر أن شركة الطيران ستبدأ في تغيير حجز تذاكر الطيران، خاصة أن نسبة كبيرة من الركاب كانت حاجزة هذه التذاكر منذ أسابيع وأشهر، وكانت في انتظار فتح حركة الطيران بين البلدين بشكل كامل، وأشارت المصادر إلى أن الأسابيع والأشهر الماضية كانت تشهد سفر بعض الفئات المسموح لها بدخول الأراضي السعودية، ومنها الفئات التي تعمل في المجال الطبي والدبلوماسي.

‏وقالت المصادر إن حركة السفر الآن تشهد إقبالًا كبيرًا خاصة للقادمين من الأراضي السعودية إلى القاهرة، بينما يتواجد يوميًا زيادة في أعداد السياح السعوديين، وتصل أعداد كبيرة يوميًا إلى مطار القاهرة على مختلف رحلات شركات الطيران، وفور استئناف الحركة بشكل كامل ستزيد أعداد الركاب في الاتجاهين، ‏خاصة أن هناك أسر مصرية وعاملين في انتظار استئناف الحركة للسفر إلى السعودية.

اقرأ أيضًا..

- السعودية تعلن فتح الطيران المباشر إلى مصر