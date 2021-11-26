​وكيل أول النواب: احتفال طريق الكباش أسطوري.. وحضور السيسي أكبر ترويج للسياحة

(مصراوي):

وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب احتفال افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأسطوري، مؤكدًا أن هذا الاحتفال سيحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة معربًا عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له اثاره الايجابية للترويج الاثار والسياحة المصرية عالميًا حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال "سعد الدين" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إنه إذا كان المصريون القدماء أبهروا العالم بما شيدوه من حضارة وآثار متعددة وقف أمامها كبار المهندسين والمفكرين عاجزين عن فك شفرة تصميمها فإن أحفاد المصريين بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبهروا العالم كله أيضًا بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.