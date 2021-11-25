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"غلطت مع خطيبتي".. مبروك عطية لشاب: "المفروض كنت أخدتها وتابت معاك"

10:24 م الخميس 25 نوفمبر 2021
"غلطت مع خطيبتي".. مبروك عطية لشاب: "المفروض كنت أخدتها وتابت معاك"

الدكتور مبروك عطية

كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه وكان نصه: "غِلطت مع خطيبتي وسيبتها، وتُبت إلى الله، ولا يمكن أرجع لها وأتزوجها؛ لأنها زنت، فكيف أتصرف؟".

وأوضح عطية، في مقطع فيديو له عبر قناة "يوتيوب": إن صاحب السؤال هو الآخر زاني، وليس مولانا، إنت كده مولانا بعد أن تركتها؟، إذا كانت هي زانية؛ فأنت الآخر زاني، ولست مولانا يعني، المفروض كنت أخدتها وتابت معاك".

وتابع:"هي ليس لديها ثقافة دينية؛ لأنه لو لديها؛ كانت قالت لك: على رقبتي، لكنها غلبانة، ولا تعرف شيئا، لذا آمنتك على نفسها وعلى أغلى ما تملك، مضيفا: تبت أنت لربنا، ومن آثار التوبة إنك تترك ضحية وتعتبرها زانية، وقادر على قول ذلك كمان؟"

واختت عطية قائلا:"اللي فيه شيء؛ ما يرميش الناس بيه، غلطتوا سوا؛ يبقى لا زم تتوبوا سوا وأنتوا تحت سقف واحد، وسيتبيَّن لك مع الأيام، إنها مش زانية كما تقول، وإنها نعم الزوجة، والله أعلى وأعلم".

مبروك عطية الشريعة الإسلامية الأزهر الشريف

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